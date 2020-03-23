В Международном аэропорту Гейдар Алиев рейсы будут обслуживаться через Терминал 2

В связи с сокращением числа полетов, выполняемых в Международном аэропорту Гейдар Алиев, с 00:00 24 марта все рейсы будут обслуживаться через второй терминал (Tерминал 2).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL, передает Day.Az.

Отметим, что все структуры "Азербайджанских Авиалиний" в рамках мер борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжают работать в усиленном режиме и в тесном контакте с правительственными структурами.