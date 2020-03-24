В Азербайджане разработают Госпрограмму цифровой экономики

Будет разработана Государственная программа "Цифровая экономика в Азербайджане".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в Генеральном коллективном соглашении, заключенном между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной организацией предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики на 2020-2022 годы.

В соответствии с соглашением, стороны обязались разработать и принять государственную программу "Цифровая экономика в Азербайджане".