Заболеет сотрудник - вся компания уйдет на карантин

Принимая во внимание, что были приняты ограничительные меры для предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) и то, что в случае, если коронавирусная инфекция будет зарегистрирована на объектах, рабочие будут помещены на карантин в полном составе, а также в целях обеспечения бесперебойной работы объектов переработки и сбыта руководителям предприятий и компаний рекомендуется нанимать 50% работников еженедельно.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Если лицо (лица), работающее на объекте, заразилось коронавирусом, другие работники, которые находятся с этим лицом (лицами), должны быть полностью изолированы, и после соответствующих мер по дезинфекции должна быть обеспечена бесперебойная работа объекта с другими 50% работников.