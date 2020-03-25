«Ипек Йолу Сыгорта» поддержала инициативу Президента Ильхама Алиева

Одна из ведущих страховых компаний в Азербайджане - "Ипек Йолу Сыгорта", в основном специализирующаяся на авиационном страховании, с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в стране и защиты здоровья граждан, присоединилась к инициативе, согласно рекомендациям Президента Ильхама Алиева о социальной солидарности.



Так, со стороны "Ипек Йолу Сыгорта" было выделено 100 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.



С первых дней своей деятельности "Ипек Йолу Сыгорта" заняла особое место среди ведущих страховых компаний республики. Компания предлагает своим клиентам около 30-ти видов страховых продуктов, в том числе все виды авиационного страхования, страхование имущества, автомобилей, грузов, ответственности, строительно-монтажных рисков, страхование от несчастных случаев, электронных устройств и пр.



"Ипек Йолу Сыгорта" заявляет о своей солидарности с правительством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и призывает всех сплотиться и помочь в борьбе с пандемией.