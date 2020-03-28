BP продолжает свою деятельность в Азербайджане в строгом соответствии со всеми рекомендациями Кабмина
BP продолжает свою деятельность в Азербайджане в строгом соответствии со всеми рекомендациями Кабмина, сказали Trend в BP Azerbaijan, передает Day.Az.
"Наши операции на суше и на море продолжаются, и все предупредительные и профилактические меры принимаются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительства Азербайджана. Все сотрудники нашего офиса работают из дома", - сказали в компании.
Отметим, что BP работает в Республике в рамках нескольких соглашений о разделе продукции и соглашений с правительством принимающей страны (HGA), подписанных с правительством Азербайджана.
BP является оператором крупных проектов в Азербайджане, таких как разработка блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и крупного газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз".
Компания занимается транспортировкой через Сангачальский терминал, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Южно-Кавказский трубопровод (SCP), Баку-Супса (WREP).
Геологоразведочные проекты BP включают мелководье вокруг Абшеронского полуострова (SWAP) и блок "Шафаг-Асиман".
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