Азербайджан способен защититься от негативных последствий глобального кризиса

Азербайджан будет поддерживать успешное развитие нефтяной отрасли благодаря диверсификации поставок нефти, в частности, на рынки Китая и Индии.

Об этом сказал Trend белорусский эксперт, председатель Союзного делового клуба "Авангард", руководитель пресс-службы Республиканской партии труда и справедливости (Беларусь) Александр Лукашок, передает Day.Az.

По словам эксперта, правительство Азербайджана имеет в резерве и другие рынки сбыта, например, украинский и белорусский: "Несмотря на то, что Азербайджан успешно предпринимает всевозможные меры для пресечения угрозы распространения коронавируса, не стоит забывать, что на сегодняшний день другой глобальной проблемой остается снижение цен на энергоресурсы. Для стран-поставщиков нефти и газа такая тенденция несет определенные риски.

Основным потребителем азербайджанской нефти в 2019 году являлась Европа. Поставки азербайджанской нефти идут еще на два огромных рынка - Индию и Китай, причем в прошлом году КНР увеличила экспорт из Азербайджана в 10 раз. Возможное падение экспорта нефти в Европу и в натуральном, и в ценовом выражении необходимо будет компенсировать, потому правительство Азербайджана осуществляет структурные преобразования в экономике".

Для сохранения самодостаточности национальных экономик, эксперт отметил важность наращивания импортозамещения в объемах, необходимых для покрытия потребностей внутри страны.

Лукашок считает, что сегодня во многих странах воздействие коронавируса намеренно преувеличено: "Полагаю, что неразбериха продлится в своей активной фазе примерно до конца апреля. Срок развития пандемии в 2-2,5 месяца точно рассчитан на "перезагрузку" производства ведущими промышленными игроками, снижение нефтедобычи и потребления, что позволит мировому капиталу вновь, как после Второй мировой войны, вдохнуть "жизнь" в мировую экономику после затяжной рецессии. Дольше сложно будет удерживать мир в напряжении под надуманным предлогом, так как вскоре потеплеет, и природа включится в процесс избавления от коронавируса.

Вообще, нынешняя ситуация с распространением коронавируса тесно связана с изоляцией национальных экономик, остановкой и перезагрузкой основных торговых балансов, и по сути, заменяет человечеству назревающую в последние десятилетия, но так несостоявшуюся Третью мировую войну. Сто лет назад, сначала создав монстра под названием "Третий Рейх", промышленно-развитая Европа и страны-союзники затем объединили усилия в борьбе с ним. Но одолев врага, каждый пошёл своим путём, восстанавливая экономики и захватывая освободившиеся рынки. Сегодня "враг" не имеет национальности, и единства после победы над ним тоже не предвидится. После окончания карантинных мер правительства, владельцы и распорядители капитала, как и в 1945 году, начнут активно захватывать освободившиеся ниши и восстанавливать экономику. Как будет осуществлён этот раздел - неизвестно. Тут не стоит забывать уроки истории".

Эксперт считает, что причиной значительного снижения цен на нефть стала информационная кампания, нагнетаемая вокруг распространения коронавируса Covid-19: "Когда речь идёт о нефти, многие эксперты говорят, что её эра на закате. Век новых технологий и тому подобное. Но достаточно привести растущие ежегодно примерно на 20% цифры мирового потребления нефти, угля и природного газа, как сразу же становится ясно, что мир пока не научился реальному производству без углеводородов. Нефть была и останется важнейшим ресурсом человечества. Но "война" внесёт коррективы в распределение ролей и "мест под солнцем". Вслед за падением цен на нефть, они непременно восстановятся, как только начнет восстанавливаться производство. Полагаю, это случится уже в этом году, потому нефтедобывающим странам надо запастись терпением до того, как цены восстановятся. Печальный опыт СССР тому подтверждение. Обвал цен на нефть был одним из главных факторов падения экономики и последующего хаоса. В случае с ценами на нефть надо быть хладнокровнее. Холодная голова, самообладание - необходимые качества для недопущения обвала экономики".

По мнению эксперта, безусловным бенефициаром кризиса являются владельцы капитала, которые увеличат его за счёт финансирования освободившихся ниш.

"Если говорить о национальных экономиках, то стоит ждать усиления экономики Китая, который за счет пандемии решил сразу несколько задач. Во-первых, снизились цены на импортируемые им в большом объёме ресурсы, во-вторых, успешно произошла мобилизация управления страной, в-третьих, уже начался рост цен на китайские товары, к которым мир уже так привык. Также усилят позиции страны, в которых сосредоточены финансовые инструменты. Это Великобритания, США и сателлиты.

Я уверен, что кризис достойно преодолеют Россия и Азербайджан. Амбиции России пока сосредоточены на решении внутренних социальных проблем, национализации капитала и трансфере власти, её противникам не удастся втянуть её в авантюрные проекты. Огромный внутренний рынок и самоизоляция в некоторой степени могут пойти ей на пользу. Активизируются несырьевые производства, что снизит уязвимость от нефтяных коллизий.

Что касается Азербайджана, уверен, что страна сохранит значительные объемы внешней торговли, а также рост несырьевых секторов национальной экономики, тем самым сможет защититься от негативных последствий кризиса. Именно эти задачи успешно решает на сегодняшний день руководство Азербайджана", - подытожил эксперт.