https://news.day.az/economy/1217689.html Для работников ненефтяного сектора в Азербайджане продлен срок льгот по взносам ОМС
Для работников ненефтяного сектора в Азербайджане продлен срок льгот по взносам ОМС
Срок льгот по взносам на обязательное медицинское страхование для лиц, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, продлен до 1 января 2022 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос был отражен в предлагаемом изменении в закон "О медицинском страховании", которое обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
До настоящего времени этот срок был предусмотрен до 1 января 2021 года.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование, и принято.
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