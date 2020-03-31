Азербайджанское государство борется с пандемией в условиях спада мировой экономики

Азербайджанское правительство борется с последствиями глобальных потрясений и пандемии в условиях, когда мировая экономика ставит новые антирекорды, сообщает Day.Az со ссылкой на слова исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсала Гасымлы.

По словам Гасымлы, в настоящее время рост мировой экономики значительно замедлился, одновременно сокращается спрос и предложение, растет безработица, пандемия угрожает человечеству, фондовые и товарные рынки, в частности, цены на нефть - рухнули и продолжают падение.

Согласно расчетам McKenzie, экономический спад в этом году составит 4,7 процента в мире, 9,7 процента в еврозоне, 2,7 процента в Китае и 8,4 процента в США. В лучшем случае, отмечает эксперт, мировая экономика вернется к предыдущим показателям в третьем квартале 2022 года.

В самом начале года никто не мог предсказать развитие пандемии по такому сценарию, но теперь, за короткое время мир вступил в самый тяжелый кризис 21-го века. Азербайджан же столкнулся с глобальным шоком в то время, когда тренд ускорения темпов роста своей экономики, начавшийся с 2017 года, шел к кульминации, отмечает директор ЦАЭРКА.

"Азербайджанское правительство борется с последствиями глобальных потрясений и пандемии в условиях, когда мировая экономика подписывает новые антирекорды. Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы сильны вместе!", тем самым призвал мобилизовать все слои общества и ресурсы на борьбу с кризисом".

Антикризисная программа Азербайджана составляет 2,5 миллиарда манатов, что составляет 3,1 процента от ВВП. Для сравнения, правительство Грузии получило пакет помощи в размере 1 миллиарда грузинских лари, или 2 процента от ВВП страны. Россия получила пакет помощи в размере около 300 миллиардов рублей, что составляет 0,3 процента ВВП. Программа антикризисной поддержки Азербайджана достаточно велика по сравнению с другими странами", - подытожил Гасымлы.