Вюсал Гасымлы: Антикризисная программа Азербайджана в 2,5 млрд манатов - крупнейшая в регионе

Антикризисная программа Азербайджана достаточно амбициозна и масштабна по сравнению с другими странами, сообщает Day.Az со ссылкой на слова исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсала Гасымлы.

Гасымлы отмечает, что бюджет антикризисной программы Азербайджана составляет 2,5 миллиарда манатов или 3,1 процента ВВП. Для сравнения, правительство Грузии приняло пакет помощи в размере одного миллиарда грузинских лари, то есть два процента ВВП. Турция также выделила два процента от ВВП - в размере 100 миллиардов лир. Россия получила пакет помощи в размере 300 миллиардов рублей, что составляет 0,3 процента ВВП. Кыргызстан принял антикризисный пакет в размере одного процента ВВП, (760 миллионов сом), Узбекистан - 9,5 триллиона сум США или 1,5 процента ВВП. Как видно, программа поддержки Азербайджана достаточно амбициозна и масштабна по сравнению с другими странами.

По словам Гасымлы программа поддержки правительства для снижения влияния глобальных потрясений на Азербайджан будет охватывать четыре сектора и 20 направлений деятельности. Рабочая группа, возглавляемая министром экономики, оценила ущерб сфер в трех степенях: наибольшие, значительные и минимальные. Такой подход важен с точки зрения справедливости и направленности программы поддержки, а также с точки зрения эффективного использования ресурсов. В этом контексте разрабатываются девять программных проектов.

"Прежде всего, следует отметить программу, которая охватывает 44 тысяч предпринимателей и 304 тысяч наемных работников. С учетом того, что из 1,6 миллиона наемных работников, 915 тысяч регулярно получают зарплату так как работают в государственном и нефтяном секторах, соответственно, государство окажет поддержку 304 тысячам из оставшихся 640 тысяч наемных работников. Здесь Фонд заработной платы субъекта предпринимательства будет поддерживаться государством в соответствии со степенью ущерба, нанесенного его сферой деятельности. Конечно, главным критерием при этом является уровень средней заработной платы на уровне 712 манатов." - отметил эксперт

В то же время государственную поддержку получат 290 тысяч микропредпринимателей. При этом будет учитываться объем налогов, уплаченных ими в 2019 году. Также были разработаны государственные программы по налоговым льготам и поддержке налоговых каникул и ипотечных кредитов.

В настоящее время государством планируется пакет поддержки для преодоления трудностей, которые могут возникнуть у граждан при оплате кредитов под влиянием глобальных потрясений. При этом трудности с выплатами кредитов прогнозируются не только у домохозяйств, но и некоторых предпринимателей.

Приводя цифры, Гасымлы замечает, что в настоящее время домохозяйствам выдано семь миллиардов манатов, а частному сектору - 6,1 миллиарда манатов. В частности, было выдано кредитов на 2,4 миллиарда манатов сектору торговли и услуг и 1,2 миллиарда манатов сектору транспорта и связи. Таким образом, государство выделит один миллиард манатов на поддержку существующего кредитного портфеля, и в этом случае за основу будут приняты такие критерии, как уязвимость сферы и кредитная дисциплина.

Фонд развития предпринимательства окажет кредитам 10-процентную поддержку, что покрывает значительную часть кредитного процента, при том, что в Азербайджане средний кредит составляет 14 процентов - 8,8 процента по юридическим лицам и 16,6 процента по физическим лицам. В то же время программа поддержки новых кредитов будет охватывать максимум 15 процентов годовых. Таким образом, половину этого кредитного процента будет выплачивать Фонд развития предпринимательства.

Гасымлы также полагает, что в рамках программ государственной поддержки лимит коммунальных услуг будет увеличен, а в пассажирском сообщении будут задействованы важные предприятия - AZAL, Бакинское транспортное агентство, Бакметрополитен, Азербайджанские железные дороги и другие. Также будет оказана поддержка структурам. Кроме того, государство расширит охват социальных программ и окажет поддержку малоимущим. Рабочая группа во главе с министром труда и социальной защиты населения также в ближайшее время представит свои предложения.

Таким образом, в настоящее время под руководством Президента Ильхама Алиева реализуется крупнейшая в истории независимости Азербайджана программа экономической поддержки. Такая программа системной поддержки минимизирует влияние на страну самой масштабной пандемии за последние 100 лет и лучше подготовит ее к посткризисному периоду. Через государственные программы будет поддерживаться как спрос, так и предложение, и тем самым будет сохранена макроэкономическая стабильность.

"В эти дни нужно строже соблюдать специальные правила карантина. Потому что мы сможем восстановить экономические потери, но не сможем вернуть здоровье и человеческую жизнь. Для азербайджанского государства главное - это гражданин и его достойный уровень жизни" - резюмировал эксперт.