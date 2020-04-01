В Азербайджане государство выплатит зарплату более 300 тыс.человек

Обнародованы детали финансовой поддержки для выдачи заработной платы 304 тысяч наемных работников сфер, понесших наибольший ущерб в Азербайджане от пандемии коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в программе финансовой поддержки для выплаты заработной платы 304,6 тыс. наемных работников в сферах, пострадавших от пандемии (с целью сохранения рабочих мест).

По программе, из них 106,4 тысячи человек работают в сфере торговли, 87 тысяч - обслуживания, 78,8 тысячи - в промышленности, 7,8 тысячи человек - транспортной, 24,6 тысячи - в других секторах.

Всего в рамках программы предусмотрены 20 сфер деятельности.