https://news.day.az/economy/1218695.html В Азербайджане государство выплатит зарплату более 300 тыс.человек
В Азербайджане государство выплатит зарплату более 300 тыс.человек
Обнародованы детали финансовой поддержки для выдачи заработной платы 304 тысяч наемных работников сфер, понесших наибольший ущерб в Азербайджане от пандемии коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это отражено в программе финансовой поддержки для выплаты заработной платы 304,6 тыс. наемных работников в сферах, пострадавших от пандемии (с целью сохранения рабочих мест).
По программе, из них 106,4 тысячи человек работают в сфере торговли, 87 тысяч - обслуживания, 78,8 тысячи - в промышленности, 7,8 тысячи человек - транспортной, 24,6 тысячи - в других секторах.
Всего в рамках программы предусмотрены 20 сфер деятельности.
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