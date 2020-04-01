Названы объемы поступлений от крупнейших нефтегазовых проектов Азербайджана

С первого января до первого апреля 2020 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступило 1,671 миллиарда долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

В сообщении говорится, что доходы от продажи газового конденсата, добытого на месторождении "Шах Дениз", за первый квартал 2020 года составили 100 миллионов долларов. Всего же с 2007 года до первого апреля текущего года доходы SOFAZ от продажи газа с этого месторождения составили более 2,8 миллиарда долларов.

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.