https://news.day.az/economy/1218962.html Назначен новый замминистра экономики Азербайджана
Назначен новый замминистра экономики Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра экономики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, на вышеуказанную должность назначен Сахиб Нураддин оглу Алекперов.
Сахиб Алекперов в 2005-2009 годах работал в должности главы ИВ Сабаильского района, в 2009-2010 годах - зампредседателя Государственного комитета по статистике, со второго июля 2010 года - заместителем министра налогов.
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