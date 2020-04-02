Назначен новый замминистра экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, на вышеуказанную должность назначен Сахиб Нураддин оглу Алекперов.

Сахиб Алекперов в 2005-2009 годах работал в должности главы ИВ Сабаильского района, в 2009-2010 годах - зампредседателя Государственного комитета по статистике, со второго июля 2010 года - заместителем министра налогов.