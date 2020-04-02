https://news.day.az/economy/1219034.html В Азербайджане начинается производство медицинских масок
В Азербайджане начинается производство медицинских масок
В Азербайджане начинается производство медицинских масок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, сырье для производства масок уже ввезено в страну.
"В ближайшие дни будет начато производство бактериологических, нано- и хирургических масок. Ежедневно будет производиться 200 тысяч масок. Процесс стартует в начале апреля. Оборудование уже установлено. Сырье для производства не продается. Оно ввезено в страну благодаря авторитету главы государства и усилиям местных бизнесменов", - сказал Ибрагим Мамедов.
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