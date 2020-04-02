В Азербайджане начинается производство медицинских масок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, сырье для производства масок уже ввезено в страну.

"В ближайшие дни будет начато производство бактериологических, нано- и хирургических масок. Ежедневно будет производиться 200 тысяч масок. Процесс стартует в начале апреля. Оборудование уже установлено. Сырье для производства не продается. Оно ввезено в страну благодаря авторитету главы государства и усилиям местных бизнесменов", - сказал Ибрагим Мамедов.