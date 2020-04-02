PASHA Bank признан банком, осуществившим запуск лучшего продукта среди финансовых институтов Центральной и Восточной Европы, а также СНГ

Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank - отмечен сразу тремя престижными международными наградами в рамках European Banking Awards по итогам 2019 года.

По результатам определения лауреатов, PASHA Bank был награжден премиями "Лучший банк Азербайджана" и "Лучший инвестиционный банк Азербайджана". Помимо этого, PASHA Bank признан финансовым институтом, запустившим в 2019 году лучший продукт среди банков стран Центральной и Восточной Европы, а также СНГ. Речь идет об уникальной возможности открытия счета онлайн, которую предоставил PASHA Bank для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также прохождения процедуры верификации удаленно, посредством видеосвязи.

Так, начиная с прошлого года, клиенты PASHA Bank получили возможность открывать счета в Банке в режиме онлайн, подтверждая проведение соответствующих операций с помощью мобильной электронной подписи "ASAN Imza". Активация же открытого счета и получение соответствующих реквизитов происходит в течение нескольких минут. В свою очередь, процедура верификации стала возможной посредством обращения Клиента в Банк по видеосвязи с компьютера или мобильного устройства. Видео-верификация полноценно заменила личную встречу Клиента с представителем PASHA Bank, что, в свою очередь, исключило необходимость посещения филиала Банка и простаивания в очередях при оформлении счета. Данные технологические решения были представлены PASHA Bank впервые в стране и регионе.

Следует отметить, что, руководствуясь принципом "Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами!", PASHA Bank предоставил своим Клиентам целый ряд инновационных онлайн-продуктов и услуг, разработанных при активном участии самих предпринимателей и полностью отвечающих их бизнес-потребностям. Так, помимо упомянутых выше и отмеченных международным экспертным сообществом технологических решений, клиенты Банка могут обращаться за подключением к зарплатному проекту и заказом карт онлайн, удаленно оформлять заявки на приобретение SMART-касс, POS-терминалов и мн. другое. Согласно внутренним опросам, клиенты, оценивая удобство и доступность новых онлайн-решений от PASHA Bank, присваивают им свыше 9 баллов по 10-бальной шкале.

Напомним, что учредителем премий является авторитетный международный финансовый журнал EMEA Finance. По итогам 2019 года наградами в различных номинациях были отмечены также такие ведущие финансовые институты мира, как Barclays, Raiffeisen Bank, Citi, BNP Paribas, Societe Generale и др. Премии в рамках European Banking Awards присуждаются финансовым институтам, которые на постоянной основе внедряют технологические ноу-хау и демонстрируют устойчивое развитие своего бизнеса.