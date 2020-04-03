Специальное обслуживание для клиентов AccessBank-а в возрасте 65 лет и старше (R)

Учитывая решение Оперативного штаба при Кабинете министров касательно граждан в возрасте 65 лет и старше, "AccessBank" предлагает пожилым клиентам специальное обслуживание. В эти дни, заботясь о здоровье пожилых клиентов, Банк предлагает им эффективное и качественное обслуживание. С этой целью клиенты в возрасте от 65 лет обслуживаются дистанционно. За время карантина на контактные номера пожилых клиентов отправляются оповещающие SMS-сообщения. 

Позвонив в call-center банка по номеру 151, клиенты в возрасте от 65 лет и старше могут получить нижеследующие услуги:  

- Продление срока действующего депозита, или его конвертация в другую валюту;

- Реструктуризация действующего кредита; 

- Перевод между своими счетами и совершение коммунальных платежей;  

- Заказ новой платёжной карты и доставка клиенту посредством курьера; 

- Блокирование и разблокирование действующей платёжной карты;  

- Подключение к смс банкингу; 

- Снятие лимита с карточки; 

- Частичное или полное погашение кредита. 

"AccessBank" будет и в дальнейшем поддерживать своих клиентов во время карантинного режима.   