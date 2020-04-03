Специальное обслуживание для клиентов AccessBank-а в возрасте 65 лет и старше (R)

Учитывая решение Оперативного штаба при Кабинете министров касательно граждан в возрасте 65 лет и старше, "AccessBank" предлагает пожилым клиентам специальное обслуживание. В эти дни, заботясь о здоровье пожилых клиентов, Банк предлагает им эффективное и качественное обслуживание. С этой целью клиенты в возрасте от 65 лет обслуживаются дистанционно. За время карантина на контактные номера пожилых клиентов отправляются оповещающие SMS-сообщения.

Позвонив в call-center банка по номеру 151, клиенты в возрасте от 65 лет и старше могут получить нижеследующие услуги:

- Продление срока действующего депозита, или его конвертация в другую валюту;

- Реструктуризация действующего кредита;

- Перевод между своими счетами и совершение коммунальных платежей;

- Заказ новой платёжной карты и доставка клиенту посредством курьера;

- Блокирование и разблокирование действующей платёжной карты;

- Подключение к смс банкингу;

- Снятие лимита с карточки;

- Частичное или полное погашение кредита.

"AccessBank" будет и в дальнейшем поддерживать своих клиентов во время карантинного режима.