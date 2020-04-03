Специальное обслуживание для клиентов AccessBank-а в возрасте 65 лет и старше (R)
Учитывая решение Оперативного штаба при Кабинете министров касательно граждан в возрасте 65 лет и старше, "AccessBank" предлагает пожилым клиентам специальное обслуживание. В эти дни, заботясь о здоровье пожилых клиентов, Банк предлагает им эффективное и качественное обслуживание. С этой целью клиенты в возрасте от 65 лет обслуживаются дистанционно. За время карантина на контактные номера пожилых клиентов отправляются оповещающие SMS-сообщения.
Позвонив в call-center банка по номеру 151, клиенты в возрасте от 65 лет и старше могут получить нижеследующие услуги:
- Продление срока действующего депозита, или его конвертация в другую валюту;
- Реструктуризация действующего кредита;
- Перевод между своими счетами и совершение коммунальных платежей;
- Заказ новой платёжной карты и доставка клиенту посредством курьера;
- Блокирование и разблокирование действующей платёжной карты;
- Подключение к смс банкингу;
- Снятие лимита с карточки;
- Частичное или полное погашение кредита.
"AccessBank" будет и в дальнейшем поддерживать своих клиентов во время карантинного режима.
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