Частные предприниматели в Азербайджане получат финансовую помощь

Стала известна сумма финансовой помощи частным (микро) предпринимателям, занятым в сферах, пострадавших от пандемии.

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном сегодня Кабинетом министров Плане мероприятий в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана № 1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно документу, частным (микро) предпринимателям, занятым в течение 2020 года в сферах, пострадавших от пандемии, будет выделена финансовая помощь в размере 80 млн. манатов (с целью сохранения рабочих мест в качестве основного критерия применить к налогоплательщикам, осуществившим в 2019 году налоговые платежи, а также платежи по обязательному государственному социальному страхованию и страховые выплаты по безработице).

Финансовая поддержка охватит 300 тысяч частных (микро) предпринимателей.

Исполнительными структурами в данном процессе определены Министерство экономики и Министерство финансов.