В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

По состоянию на 29 февраля 2020 года, объем проблемных кредитов в годовом исчислении сократился на 17,5 процента (276,9 миллиона манатов), составив 1,3 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend cо ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА), общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций вырос на 20,4 процента, составив 15,5 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,56 миллиарда манатов (16,3 процента от общего портфеля), частных − 12,7 миллиарда манатов (81,1 процента), небанковских кредитных организаций (НБКО) − 397,2 миллиона манатов (2,5 процента).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте по итогам января 2020 года, составил 10 миллиардов манатов (рост по сравнению с январем 2019 года на 23,4 процента), а их доля в кредитном портфеле банков - 64,5 процента.

В иностранной валюте было выдано кредитов на сумму 5,5 миллиарда в манатном эквиваленте (рост по сравнению с февралем 2019 года на 14,4 процента), при удельном весе 35 процентов.

Объем краткосрочных кредитов составил 1,68 миллиарда манатов в национальной и 1,21 миллиарда манатов - в иностранной валюте. Объем долгосрочных кредитов составил 8,5 и 4,3 миллиарда манатов соответственно.