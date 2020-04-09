В Азербайджане начато оказание финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии

С целью обеспечения исполнения утвержденного Кабинетом министров от 4 апреля "Плана мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" начато оказание финансовой помощи предпринимателям, занятым в сферах экономики, пострадавших в результате коронавирусной пандемии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства финансов, сегодня на основании представленных предварительных заявок Министерства экономики, в целях сохранения рабочих мест и социальной стабильности для оплаты заработных плат наемных работников, занятых в сферах, пострадавших от коронавирусной пандемии 698 налогоплательщику было перечислено 1 млн 728 тыс манатов, также на банковские счета 533 частных (микро) предпринимателей, занятых в сферах, пострадавших от коронавирусной пандемии, было перечислено 637 тысяч манатов.

Выплаты финпомощи субъектам предпринимательства со стороны органов казначейства в соответствии с Планом мероприятий продолжатся ежедневно на основе заявок Минэкономики, которые формируются на основании обращений предпринимателей, занятых в сферах, пострадавших от коронавирусной пандемии.