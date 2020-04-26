Чем ближе победа над коронавирусом, тем быстрее вырастут цены на нефть

Внезапные потрясения на мировых рынках нефти и резкое падение цен на американскую нефть оказали серьезное влияние на весь мир. Хотя такие колебания не редкость для мирового рынка нефти, причина произошедшего интересна.

На данный момент в мире наблюдаются продолжительные колебания цен на нефть. Эти потрясения были в основном преднамеренно направлены на дестабилизацию экономик ряда стран ввиду собственных политических интересов. Войны и эмбарго также привели к снижению цен на нефть. Поскольку нефть является ведущей составляющей мировой экономики, падение цен на нефть не осталось для нее незамеченным.

К примеру, если две нефтедобывающие страны ввиду политических разногласий для усиления давления друг на друга начинают повышать производство, то это приводит к превышению предложения над спросом на мировом рынке и, как следствие, цена на нефть падает. В результате доходы всех нефтедобывающих стран снижаются, и они начинают пожимать горькие плоды. Так, недавнее падение цен на нефть началось с расторжения сделки ОПЕК+, которое произошло из-за отсутствия консенсуса между Россией и Саудовской Аравией, спор между которыми начался еще в конце прошлого года.

Но глобальная пандемия коронавируса также ускорила обвал нефтяных рынков. С начала года пандемия привела к прекращению производства и параличу транспортного сектора, что резко сократило мировой спрос на нефть.

Резкое снижение спроса на нефть поставило крупных производителей нефти в сложное положение.

США являются крупнейшим производителем нефти в мире с огромной ежедневной добычей. Когда продажи не соответствуют производству, нефть начинает накапливаться в хранилищах. В США же производственные хранилища были переполнены, и поэтому страна была вынуждена продавать нефть по нулевой цене. Для того чтобы не потерять свое место на рынке, США даже выделили 3 млрд. долларов из государственного бюджета на продажу нефти по отрицательной цене. Падение же цен на нефть в США до нулевых значений привело к резкому падению цен на все марки нефти, и в результате сейчас наблюдается спад в мировой экономике.

В начале апреля между странами ОПЕК+ было достигнуто соглашение, согласно которому нефтедобывающие страны решили сократить добычу нефти на 10 млн. баррелей в сутки. Однако сегодня спрос на нефть на мировых рынках снизился на более существенную цифру (25-35 млн. баррелей). Таким образом, согласованное сокращение на 10 млн. баррелей снижает уверенность на урегулирование рынка. Помимо этого, реализация соглашения ОПЕК+ начнется в мае. Это означает, что сокращение предложения на мировых рынках на 10 млн. баррелей начнется именно с этого месяца.

Здесь также нельзя забывать о том, что влияние пандемии коронавируса со временем пойдет на спад. Из-за сокращения распространения пандемии в мире некоторые страны ослабляют карантинные режимы. Смягчение мер приведет к возобновлению работы во многих секторах, что увеличит мировой спрос на нефть. С одной стороны, сокращение производства, с другой стороны, постепенный рост спроса снова приведут к росту цен на нефть после второй половины года.

Таким образом, сегодняшнее снижение цен на нефть носит временный характер, и мы увидим, что цены на нефть снова начнут расти.

Азер Бадамов

депутат Милли Меджлиса (парламента)

специально для Day.Аz