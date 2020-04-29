Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 апреля составила 17,03 доллара за баррель, что на 0,78 доллара больше предыдущего показателя. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 15,22 доллара за баррель, что на 0,91 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 16,83 доллара за баррель, что на 1,58 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 апреля составила 14,68 доллара за баррель, что на 1,06 доллара больше предыдущего показателя.