Эльман Рустамов: Если провести полную проверку, то могут закрыться ещё несколько банков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще не провел полную проверку банковского сектора

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий у банков NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"В секторе была проведена предварительная проверка. Если будет проведена полная проверка, вполне вероятно, что количество банков, подобных AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank, увеличится. Я также хотел бы сказать, что отчетам, которые в настоящее время доступны на веб-сайтах банков, можно доверять в некоторой степени ", - сказал он.