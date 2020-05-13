https://news.day.az/economy/1234496.html Эльман Рустамов: Если провести полную проверку, то могут закрыться ещё несколько банков
Эльман Рустамов: Если провести полную проверку, то могут закрыться ещё несколько банков
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще не провел полную проверку банковского сектора
Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий у банков NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
"В секторе была проведена предварительная проверка. Если будет проведена полная проверка, вполне вероятно, что количество банков, подобных AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank, увеличится. Я также хотел бы сказать, что отчетам, которые в настоящее время доступны на веб-сайтах банков, можно доверять в некоторой степени ", - сказал он.
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