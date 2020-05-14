В SOCAR рассказали о ходе реализации проекта по разработке месторождения “Абшерон”

Работа по реализации проекта разработки месторождения "Абшерон" продолжается по графику, никаких изменений не предусмотрено, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Согласно сообщению, 14 мая президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял посла Франции в Азербайджане Закари Гросса. На встрече, где обсуждались вопросы сотрудничества SOCAR с французскими компаниями, посол отметил, что энергетическая сфера является одним из основных столпов сотрудничества между Францией и Азербайджаном и выразил удовлетворение плодотворным развитием этих отношений.

"Французская TOTAL участвует в проектеразработки месторождения "Абшерон" совместно с SOCAR, успешная реализация этого проекта имеет большое значение и для Франции. В ближайшее время в рамках разработки первой фазы проекта планируется выпустить первый продукт. Другая французская компания, обладающая богатым международным опытом в области инженерии, приняла участие в качестве главного подрядчика в модернизации производственного объединения SOCAR "Азерикимия", - подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, посол также рассказал о деятельности французского лицея при поддержке SOCAR, отметив, что неоднократно посещал учебное заведение, и довел до сведения Ровнага Абдуллаева удовлетворение родителей учащихся. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Инициативы по охране окружающей среды в Каспийском регионе, обменялись мнениями по другим направлениям, которые, по их мнению, обещают успешные перспективы дальнейшего партнерства.