Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит с предпринимателями онлайн-встречи

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана продолжает проводить онлайн-встречи с микро, малыми и средними предпринимателями.

Как сообщили в субботу Day.Az в Агентстве, в онлайн-встрече, организованной с предпринимателями рекламной индустрии, представители Государственного рекламного агентства и Агентства по развитию МСБ провели обсуждения по поводу проблем, с которыми столкнулись рекламщики в период пандемии.

В ходе онлайн-встречи, проведенной в связи с закупками, представители Государственной антимонопольной службы и контроля над потребительским рынком при минэкономики и Агентства ответили на вопросы, интересующие субъектов МСБ в этой сфере.