AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision (R)

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision. 

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59. 

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18:00 21 мая 2020. 