Вугар Байрамов: После пандемии у Азербайджана будет качественно новая модель экономики

Азербайджан - страна, вносящая большой вклад в международную безопасность. Об этом говорил в своем поздравительном послании Президенту Ильхаму Алиеву Президент США Дональд Трамп.

Как отметил в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, акценты, сделанные в послании, говорят о высокой оценке, данной американской стороной политическим и экономическим реформам, реализующимся в нашей стране благодаря воле и лидерским качествам Президента Ильхама Алиева. Азербайджан - один из основных партнеров США в регионе. Признание этих фактов лидером мировой державы заслуживает особого внимания, считает экономист.

"В период пандемии в Азербайджане был принят широкий спектр мер социального и экономического характера. Предпринятые шаги были высоко оценены международными организациями, и это способствовало еще большему укреплению международных позиций нашей страны.

Напомню, что государство оказало большую помощь безработным и малоимущим гражданам, был введен ряд льгот для малого и микро-бизнеса. Пакетом социальной помощи в период пандемии смогли воспользоваться 4,7 миллионов граждан. Экономический пакет льгот и преференций предоставил предпринимателям большие возможности для восстановления бизнеса после пандемии. В постпандемический период, думаю, мы станем свидетелями еще более широких мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса", - сказал Байрамов, еще раз подчеркнув, что все это стало возможным благодаря политической воле и руководству Президента Ильхама Алиева.

Коснувшись видеовстречи Президента Ильхама Алиева с главой транснациональной компании CISCO, депутат ММ отметил, что проведение ее по инициативе американской стороны - еще одно подтверждение укрепления региональных позиций Азербайджана. Сформировавшийся имидж, несомненно, повлияет на приток инвестиций в Азербайджан в постпандемический период. Будет стимулироваться дальнейший рост ненефтяного сектора и инновативных отраслей экономики.

"Думаю, мы станем свидетелями формирования новой модели азербайджанской экономики, которая будет реализована под руководством и благодаря лидерским качествам Президента Ильхама Алиева. Азербайджан постарается в самые короткие сроки восстановить экономическую активность и предложить региону после пандемии совершенно новую, передовую модель экономического развития", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева