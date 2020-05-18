Хлопковые компании Азербайджана подписали контракты с около 20 тыс. фермеров

Хлопковые компании Азербайджана подписали контракты с около 20 тысячами фермеров на посев хлопчатника на 99 693 гектарах.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно данным, посевная хлопчатника в стране близится к завершению.

"В этом году посевная хлопчатника ведется в более 20 районах Азербайджана. Больше всего посевов приходится на традиционные районы хлопководства - Саатлы (13 720 гектаров), Барда (11 300 гектаров), Билясувар (10 553 гектара), Агджабеди (10 320 гектаров) и Сабирабад (9 551 гектар)", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане были собраны 294 тысячи тонн хлопка, средняя урожайность составила 29,4 центнера с гектара.

Согласно новому механизму субсидирования, который действует с 2020 года, хлопководам впервые будет предоставлена субсидия как в связи с посевом, так и урожаем. Фермеры получат субсидию в размере 220 манатов за каждый гектар посевной площади и 100 манатов за каждую тонну хлопка, переданного в пункты приема.