ЗАО AzerGold объявляет тендер на закупку услуг по утилизации опасных отходов

ЗАО AzerGold объявляет тендер на закупку услуг по транспортировке и утилизации опасных отходов в бакинском офисе и на территории Çovdar Filiz.

Участие в тендере, оценка предложений и все другие процедуры проводятся только через портал https://www.etender.gov.az в электронном порядке.

Тендер будет проводиться по одному лоту.

Стоимость участия в тендере составляет 250 манатов (плата за участие возврату не подлежит).

Желающие принять участие в опросе предложений должны направить необходимые документы до 15:00 9 июня 2020 года, тендерное предложение и банковское обеспечение должны быть представлены через портал до 15:00 18 июня 2020 года.

Предложения претендентов будут рассмотрены и оглашены 19 июня 2020 года в 15:00. С результатами можно будет ознакомиться также на сайте etender.gov.az.

Участники торгов должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями для выполнения контракта. При определении кандидата приоритет будет отдаваться организации, имеющей опыт в аналогичной работе, а также соответствующей другим необходимым требованиям для своевременного выполнения контракта.