В Азербайджане эти лица получат 250 манатов

Привлеченным к профессиональной подготовке 520 безработным и лицам, ищущим работу, будет выплачиваться пособие, так как их деятельность была прервана в связи с пандемией.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты, каждый из них получит пособие в размере минимальной месячной зарплаты 250 манатов.

В целом, с начала этого года Государственная служба занятости при министерстве привлекла 800 безработных и лиц, ищущих работу, к профессиональной подготовке. Из-за пандемии у 520 из них возник перерыв в работе.