Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что в соответствии с законом "О банках " требования к банку-банкроту должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первого опубликования в средствах массовой информации судебного решения об объявлении банкротства банка.

Для регистрации требований кредиторы должны представить документы, подтверждающие правовую основу своих требований и следующую информацию:

- имя и адрес кредитора;

- суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

- сведения о залоге (ипотеке) или гарантии.

Кредиторов просят до 1 июля подать заявку на регистрацию их требований по указанным ниже адресам:

- Город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 36A, головной офис Amrah Bank. За дополнительной информацией обращаться по тел: (+99412) 480-28-39;

- Город Баку, Насиминский район, улица Шамси Бадалбейли, 102, головной офис Atabank. За дополнительной информацией обращаться по тел: (+99412) 497-87-00;