Танкер "Лачин" вышел в свое первое плавание

Первый танкер отечественного производства "Лачин", построенный на судостроительном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), вышел в свое первое плавание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, загруженный дизельным топливом танкер отплыл из порта Баку в порт Кулеви. Оттуда он направится в Турцию.

Судно будет осуществлять перевозки жидких грузов в бассейнах Черного и Средиземного морей.

В состав экипажа судна входят 14 человек. Длина танкера - 141 м, ширина - 16,9 м.

С началом эксплуатации танкера "Лачин" количество плавающих за пределами Каспия судов Каспийского морского пароходства (ASCO) достигло 15. Из них 12 - сухогрузы, 3 - танкеры.