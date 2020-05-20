Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда

В сложный период, переживаемый сегодня в мире в связи с пандемией коронавируса, как никогда, важны координационная деятельность и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе трехсторонней рабочей встречи, организованной посредством видеосвязи, посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулыев.

В видеовстрече приняли участие представители ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", Международного морского порта Туркменбаши (Туркменистан), АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" (Казахстан) и ТОО "Порт Курык" (Казахстан).

В ходе встречи были обсуждены вопросы определения целей дальнейшего развития сотрудничества между морскими портами Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.

Комментируя важность сотрудничества санитарно-эпидемиологических, таможенных и пограничных служб стран во время пандемии COVID-19, М.Ишангулыев сказал, что пандемия затронула многие страны, и противодействовать ей в одиночку невозможно.

Он добавил, что взаимодействие и взаимная поддержка стран Каспийского региона в этих сложных условиях должны быть еще более усилены.

Важной "ниткой жизни" являются транспортные коридоры, которые в этих условиях продолжали действовать, работали, сказал посол.

Он подчеркнул, что работа по сохранению стабильного функционирования этих транспортных коридоров, несмотря на тяжелые условия на фоне пандемии, и по рассмотрению новых возможных маршрутов будет продолжена.

Отметим, что в ходе встречи также были обсуждены такие актуальные вопросы, как усиление работы по электронному обмену информацией между портами; синхронизация работы портов по вопросам карантина, их конкретных сроков и условий в каждом порту; предварительное информирование портов по вопросам введения ограничений на определенные виды грузов или водителей из стран, наиболее пострадавших от COVID-19 и другие вопросы.