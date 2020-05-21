Выплачены все пособия, стипендии и компенсации за май

Государственный Фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату всех пособий, стипендий и компенсаций за май.

Как сообщили Day.Az в МТСЗН, средства по указанным видам социального обеспечения переведены на счета соответствующих категорий лиц.

Таким образом, работа по досрочному осуществлению социальных выплат в период карантина продолжилась и в мае. В этом месяце наряду с пенсиями были начислены пособия, стипендии и компенсации.

Напомним, что c 6 по 15 мая все пенсии были переведены на банковские счета граждан.