https://news.day.az/economy/1237260.html Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана
Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Кямал Аббасов назначен заместителем министра энергетики.
Об этом сообщила советник министра энергетики - пресс-секретарь Замина Алиева, сообщает Day.Az.
Она добавила, что соответствующим распоряжением главы государства заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов освобожден от занимаемой должности.
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