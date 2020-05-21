Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Кямал Аббасов назначен заместителем министра энергетики.

Об этом сообщила советник министра энергетики - пресс-секретарь Замина Алиева, сообщает Day.Az.

Она добавила, что соответствующим распоряжением главы государства заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов освобожден от занимаемой должности.