Хикмет Бабаоглу: Применение новых технологий в любой области оптимизирует ее развитие, эксплуатацию и управление

Применение новых технологий в любой области оптимизирует развитие, эксплуатацию и управление этой областью.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат сказал, что если до недавнего времени мы говорили об электронном правительстве, если мы считали это новшеством в управлении, то теперь мы говорим о smart правительстве.

"Другими словами, речь идет о проектах "умного правительства", в которых инновационные технологии и нанотехнологии применяются во всех областях. Очевидно, что еще одним новшеством постпандемической эры станет начало фазы более эффективного и экономного использования имеющихся ресурсов. Эти вопросы также обсуждались на видеоконференции, состоявшейся 22 мая по инициативе Signify между Президентом Ильхамом Алиевым и генеральным директором компании Эриком Рондолатом, генеральным менджером по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify.

Стало ясно, что применение новых технологий только в городском освещении может сократить потребление энергии в этой области вдвое. Кроме того, внедрение новых технологий может значительно сэкономить водные ресурсы за счет предотвращения потерь поливной воды в сельскохозяйственном секторе.

Поэтому на видеоконференции глава государства особо подчеркнул, что применение этой технологии позволит сэкономить много энергии и топлива, добываемых из недр земли, что создаст дополнительные экспортные возможности", - отметил Бабаоглу.

Депутат добавил, что только в Баку будет установлено 33 тысячи светоизлучающих диодов, благодаря которым будет сэкономлено большое количество энергии.

"Экономия составит минимум 50 процентов. Кроме того, значительное увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, в том числе в животноводстве, птицеводстве и сельском хозяйстве, производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сокращении водопотребления и внедрение новых технологий в других таких областях также обещает значительные выгоды.

Все это приводит к развитию этих сфер, делая их более перспективными. Пока в Баку ведутся работы в относительно слабо освещенных районах столицы в рамках проекта "Умный город", и эта работа будет завершена к сентябрю", - сказал Бабаоглу.