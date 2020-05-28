В Азербайджане значительно увеличилось производство меда

В период особого карантинного режима в Азербайджане продажа продуктов пчеловодства возросла.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend в четверг председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

"Продажи на внутреннем рынке относительно аналогичного периода прошлого года увеличились на 20 процентов", - сказал он.

По словам председателя Ассоциации, импорт меда в Азербайджан также увеличился, хотя в стране имеется достаточное количество запасов меда: "На этом фоне растет конкуренция с зарубежными производителями и сокращаются продажи на внутреннем рынке меда местного производства. В прошлом году большой объем дешевого подсолнечного меда был импортирован из Ирана и Украины".

Он отметил, что в 2019 году в Азербайджане были произведены для продажи шесть тысяч тонн меда, а потребность населения в нем, согласно расчетам за прошлый год, составила пять тысяч тонн: "Это означает, что в стране имеются достаточные запасы меда для удовлетворения потребности населения, и нет необходимости в импорте".

Как сказал Хасратов, два года назад число пчелиных семей в Азербайджане составляло 200 тысяч, а в этом году оно достигло уже 500 тысяч: "Увеличилась также и производительность: если раньше с одного пчелиного улья мы получали 10 килограммов меда, то сейчас производительность увеличилась на пять килограммов. В конце мая мы начнем качать первый мед в 2020 году, и этот процесс продолжится до конца августа".

Напомним, что Ассоциация пчеловодов Азербайджана, созданная в начале 2016 года, сегодня объединяет 10 тысяч пчеловодов и предпринимателей в 50 регионах республики - 46 ферм в районах страны и 4 фермы в городах. Главными целями Ассоциации являются развитие пчеловодства, решение текущих проблем пчеловодов и разработка общей концепции развития пчеловодства.