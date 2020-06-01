Совокупный капитал AccessBank-а превышает регулятивную норму (R)

В конце первого квартала 2020 года активы банка достигли 895.341 млн. манатов. В настоящее время совокупный капитал банка равен 79.411 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 29.411 млн. манатов. Чистая прибыль за аналогичный период составила 2.5 млн. манатов. Отметим, что AccessBank ежеквартально публикует информацию о финансовых показателях, включая информацию об адекватности капитала, на веб-сайте банка согласно требованиям Центрального банка Азербайджана.

Напомним, что AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. крупные международные организации. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.