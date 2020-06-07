Европа готовится принять азербайджанский газ

Почти 50 процентов необходимого количества труб для проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, уже произведено греческой компанией Corinth Pipeworks, которая отвечает за производство и поставку труб, сообщает Trend со ссылкой на проектную компанию ICGB AD, передает Day.Az.

"Поставки труб осуществляются в пять этапов, первые два из которых уже успешно завершены. Производство третьей крупной партии идет на заводе компании в Беотии (Греция)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на территорию Болгарии и Греции уже доставлено более 70 километров линейных труб, предназначенных для строительства IGB.

"Укладка труб на территории Болгарии достигла семи километров. С начала мая также ведутся работы по сварке труб. В настоящее время завершено 50 процедур ручной сварки. Автоматическая сварка начнется в ближайшее время. Трубы хранятся на четырех складах на территории Греции и Болгарии близ городов Комотини, Хасково, Момчилград и Димитровград. Работы по изготовлению и доставке магистральных труб для интерконнектора ведутся по первоначальному графику, несмотря на непредвиденную ситуацию, связанную с распространением коронавируса", - сказали в компании.

Как отмечается, неразрушающий контроль [контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа] сварных соединений уже начался.

"Около 50 километров территории по маршруту IGB очищено (35 км - на территории Болгарии, а остальное - на территории Греции)" - говорится в сообщении.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB составляет 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый длинный - 71,90 километра.