Азербайджан предлагает самые выгодные среди стран СНГ условия ипотеки

Благодаря социальной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ежегодно улучшаются жилищные условия малообеспеченных и молодых семей.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Шахин Сеидзаде.

Как заявил наш собеседник, возможности, предоставляемые Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана создают условия для молодых семей, чтобы они могли воспользоваться выгодными условиями и оплаты жилья.

"Фонд предоставляет услуги гражданам на самых выгодных условиях среди стран СНГ и является первым ипотечным рынком региона Кавказа в этом направлении. Помимо этого, Фонд предлагает ипотечные кредиты только в национальной валюте и с фиксированной процентной ставкой, что обеспечивает защиту от волатильности курса валют", - пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что минимальная процентная ставка Фонда начинается с 3,7%, а средняя процентная ставка составляет 6,4%. Сравнивая размер ставки с другими странами СНГ, он сообщил, что в России этот показатель составляет 6,1% и 8,9% соответственно. В Казахстане же и вовсе процентная ставка начинается с 13%.

Сеидзаде напомнил, что за период деятельности Фонда около 29 000 семей получили ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий, из которых 71% - молодые семьи.

"Столь позитивные цифры свидетельствует о том, что руководство страны делает правильные шаги в направлении социального обеспечения молодых семей.

Однако не стоит забывать, что остаются некоторые проблемы в обеспечении жильем молодых семей в деревнях и поселках. Поэтому считаю целесообразным поднять вопрос о предоставлении участков для строительства домов гражданам по льготным ипотечным кредитам и подготовить законопроект в этой области", -

Абдул Керимханов