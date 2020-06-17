Льготные условия для медицинских работников! (R)

Международный Банк Азербайджана, всегда высоко оценивающий самоотверженный труд наших медицинских работников, особым способом поздравил их с профессиональным праздником 17 июня.

Банк запустил новую кампанию специально для медицинских работников. В рамках кампании им бесплатно предоставляются карты Международного Банка Азербайджана TamKart Mastercard Gold, TamKart Visa Classic и TamKart Mastercard Standard. Кроме того, медицинским работникам, которые получают зарплату через Международный Банк Азербайджана, в рамках кампании будет выделен кредитный лимит в размере не менее 1000 манатов на TamKart. Подробную информацию о преимуществах TamKart и возможностях, которые она создает для клиентов, можно найти здесь.

На период проведения кампании медицинские работники также могут получить кредит в Международном Банке Азербайджана без комиссии, на срок до 48 месяцев с 2% скидкой, по процентной ставке от 18%. Для получения кредита на сумму до 10 000 манатов поручитель не требуется. Преимуществами этой кампании, проводимой с 17 по 30 июня, может воспользоваться каждый медицинский работник в Азербайджане.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.