Цены на мировую нефть растут

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,08% и составила $41,96 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июле повысилась на 1,57% и составила $39,45.