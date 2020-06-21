Азербайджан становится важным энергетическим партнером для многих стран мира, включая ЕС

Мы исходим из того положения, что мир будет развиваться благодаря разнообразным региональным структурам, в которых государства разделяют конкретные цели или даже хотя бы одну цель, что обеспечивает как новые экономические возможности, так и позволяет формировать устойчивую площадку для политического диалога и решать вопросы безопасности в регионе.

Об этом Day.Az сказала профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина, комментируя значение международного транспортного коридора "Север-Юг" для региона.

По мнению нашей собеседницы, "Север-Юг" - это один из тех проектов, которые, невзирая на сложности, позволяет активизировать экономику, стабилизировать и нарастить сотрудничество, а в глобальном плане - связывать дополнительно регионы Азии и Европы.

"Для Азербайджана и России этот проект активизирует взаимодействие в районе Каспия и укрепит отношения двух стран. Более того, при росте значения межрегиональных взаимодействий можно говорить и об использовании его как дополнительного геополитического фактора, так как он обеспечивает выход крупных игроков (Иран, Индия, Китай), позиция которых определяет вопросы геополитической безопасности", - считает профессор СПбГУ.

По ее словам, реализация таких инфраструктурных проектов требует не только строительства новых участков дорог (прежде всего железных), но и модернизацию действующих. Это всегда позитивно для экономики государств.

Говоря о том, в какой степени "Южный газовый коридор", предусматривающий поставки азербайджанского газа в Европу, сумеет повлиять на энергонезависимость материка, Еремина заявила, что для Азербайджана - это значимый проект, благодаря которому он становится важным энергетическим партнером многих стран, включая страны ЕС.

"Также можно сказать, что от энергетического проекта выиграла и Турция (здесь уместно упомянуть Турецкий поток). Безусловно, ЕС, поддерживая этот проект, выполняет собственные задачи о диверсификации поставок газа, притом заявляя, что речь идет не только об азербайджанском, но и туркменском газе. Тем более это очевидно в условиях обеднения газовых месторождений в странах Европы, прежде всего, месторождений на шельфе Северного моря. В этих условиях получать трубопроводный газ - самое оптимальное решение.

Однако в связи с тем, что Россия остается страной с крупнейшими запасами газа в мире, все подобные проекты будут поддерживаться ЕС как альтернативные, требующие развития и поддержки, так как Европа не желает демонстрировать некоторую зависимость от России в этом ключе", - подытожила Наталья Еремина.

Абдул Керимханов