Азербайджан может стать крупнейшим производителем шелка в регионе

В рамках мер, предпринятых в целях дальнейшего развития шелководства в Азербайджане, в соответствии с Меморандумом, подписанным между ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и Ассоциацией Uzbekipeksanoat, в ООО Azəripək осуществляется взаимное сотрудничество в области усовершенствования процесса переработки и производства шелка.

Об этом сказал Trend директор департамента производства и операций "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, данное сотрудничество повысит качество продукции, производство и реализацию соответствующих видов товаров.

"Увеличение объемов производства сырого шелка, а также производство различных шелковых изделий, отвечающих потребностям рынка, являются нашими основными целями и поэтапно принимаются меры в этом направлении. Так, в первую очередь, планируется увеличение мощности переработки имеющегося оборудования, введение двухсменного режима работы, а также приобретение нового и более современного оборудования", - сказал он.

Байрамов отметил, что в прошлом году мощности по переработке имеющегося оборудования были увеличены в определенном объеме, проведена соответствующая оптимизация и заказаны необходимые запасные части. Однако, в связи с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) возникли определенные перерывы в осуществлении некоторых запланированных мероприятий.

Байрамов подытожил, что в настоящее время в соответствии с сезоном в 40 районах страны осуществляется процесс поставки и первичной переработки коконов шелкопряда. Параллельно на предприятии продолжается производство сырого шелка.

"Специалисты в области производства поставили перед собой цель увеличить в этом году производство шелкопряда. Ожидается, что в Бардинском районе в текущем году будет собрано более 40 тонн коконов. С целью увеличения кормовой базы шелкопряда в 2016-2019 годах на территории района было посажено более 400 тысяч тутовых деревьев. В 2016 году произведено 4,5 тонны, в 2017 году - 12,5 тонны, в 2018 году - 24,5 тонны, в 2019 году - 36,6 тонны коконов шелкопряда", - подчеркнул он.

Касаясь темы экспорта, Байрамов подчеркнул, что в текущем году из Азербайджана было экспортировано девять тонн сырого шелка в Турцию. Также налажены связи с соответствующими компаниями Китая, Кореи, Италии и Японии, отправлены соответствующие образцы продукции, и в настоящее время продолжаются переговоры по экспорту азербайджанской продукции.

Напомним, что ООО Azeripek закупает килограмм кокона-сырца у шелководов по 4 маната, а государство выплачивает им субсидии в размере 5 манатов за каждый килограмм.