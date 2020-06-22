Азербайджан уверенно наращивает выработку ветряной и солнечной энергии

Развитие альтернативной энергетики в Азербайджане не будет зависеть от изменений в объемах добываемой нефти в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, снижение цен на нефть тормозит развитие возобновляемой энергетики. Это происходит по причине того, что цена энергии, полученной при сжигании ископаемого топлива, уменьшается, естественно, конкурентоспособность падает.

Как отметил Саттарзаде, по оценкам Европейской комиссии, к 2020 году в странах Евросоюза в индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллиона новых рабочих мест. При этом индустрия альтернативных источников энергии будет создавать более одного процента ВВП. Иными словами, у зеленой энергетики - радужные перспективы.

"Оценивая ситуацию в мире, однозначно можно сказать, что будущее за альтернативной энергетикой. Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят в прошлое. Азербайджан должен ориентироваться не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нам нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электро­энергии и ее потребления", - сказал Саттарзаде.

Говоря о прогнозах развития возобновляемой энергетики в Азербайджане в ближайшие 10 лет, Саттарзаде подчеркнул, что выработка ветряной и солнечной энергии в стране шаг за шагом будет нарастать в объемах.

"Для Азербайджана основным источником производства электроэнергии остаётся нефть и газ, однако, в соответствии с планами, к 2050 году половина всего совокупного энергопотребления страны должна приходиться на возобновляемые источники и у Азербайджана есть потенциал, чтобы уже в 2025 году этот показатель достиг шести процентов, а к 2030 - 10 процентов", - сказал он.

По его словам, "чистая" энергетика преодолевает свои нынешние трудности за счет привлечения инвестиций. В стране этому уделяется пристальное внимание. Как известно, в начале текущего года подписаны контракты с компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Альтернативной энергетике нет альтернативы. Это можно сказать, наблюдая за ситуацией с нефтью и газом на сегодняшний день.

"Стратегия Азербайджана включает сохранение макроэкономической стабильности, ускорение индустриализации, создание промышленных городков, интенсивное развитие аграрного сектора, эффективное использование транзитного потенциала страны, а также диверсификацию источников получения энергии с целью минимизации ущерба экологии.

Касаясь темы защиты окружающей среды и расширения возможностей использования альтернативных источников энергии, я отмечу, что Азербайджан имеет серьезный потенциал для развития данной отрасли в предстоящие годы", - подытожил он.