Ценные бумаги минфина Азербайджана вызвали существенный спрос

Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня, сообщает Day.Az со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 14 инвесторов подали 25 заявок в ценовом диапазоне от 90,6123 маната (при доходности в 15 процентов) до 100,5011 маната (10,8 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 95,159 маната (12,99 процента), а средневзвешенная цена - 97,0816 маната (12,1905 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 39,375 миллиона манатов, а объем размещения - 15 миллионов манатов.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 20 июня 2023 года (T+1).