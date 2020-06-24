https://news.day.az/economy/1247396.html Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов
Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов
Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов.
Об этом сказал председатель Счетной палаты Вюсал Гюльмамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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