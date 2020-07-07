Крупные инвестиционные проекты станут драйверами отношений Баку и Моквы после пандемии

У современного экономического взаимодействия Азербайджана и России есть множество тактических задач и одна стратегическая цель - использовать возможности, открывающиеся в рамках социально-экономического партнерства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Российский экономист напомнил, что на недавней встрече сопредседателей российско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) - заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева обе стороны поддержали идею использовать обширный потенциал двусторонних связей для расширения сотрудничества и минимизации экономических потерь, возникших из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"У современного экономического взаимодействия Азербайджана и России есть множество тактических задач и одна стратегическая цель - использовать возможности, открывающиеся в рамках социально-экономического партнерства как важный ресурс для достижения целей комплексного развития. Драйверами роста призваны стать, прежде всего, крупные инвестиционные проекты, позволяющие поднять производственную кооперацию двух стран на качественно новый уровень", - отметил наш собеседник.

В качестве примера Станислав Ткаченко привел ряд проектов, уже находящихся на стадии реализации.

Первый - запуск в Азербайджане сборочного производства российских грузовых автомобилей "ГАЗель-NEXT" и "ГАЗон NEXT". Реализация данного проекта началась в феврале 2019 года на территории Гаджигабульского промышленного квартала. Мощность предприятия составит около 1000 автомобилей в год, а их основными покупателями станут фермеры, семейные хозяйства, компании малого и среднего бизнеса. На основе базовых моделей волжских грузовиков планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов. Российская компания "Группа ГАЗ" будет поставлять машинокомплекты для сборки, предоставит всю необходимую документацию и лицензии, а также проведет отладку технологических процессов. Общий объем инвестиций в проект составляет 14 миллионов манатов (8,2 миллиона евро), при этом производство значительной части комплектующих вскоре планируется локализовать, загрузив ряд промышленных предприятий Азербайджана. Реализация данного проекта создаст около 100 новых рабочих мест.

Второй - строительство первого в Азербайджане фармацевтического комплекса. Участниками этого проекта в декабре 2019 года стали российская фармацевтическая компания "Р-Фарм", ООО "Вита-А" (Азербайджанская Республика) и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" ("АИК", Министерство экономики Азербайджана). Совместное предприятие "Хаят Фарм", мажоритарным акционером которого является азербайджанская сторона, ставит своей задачей создание инновационного для Азербайджана фармацевтического комплекса, состоящего из производственного, лабораторного и логистического блоков. Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 70 миллионов евро. При его реализации будет осуществлен трансферт технологий и навыков известной российской компании, создаются десятки высококвалифицированных рабочих мест в области фармпроизводства и прикладных исследований.

Третий - создание на территории аэропорта "Забрат" сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства. Участниками проекта являются ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и АО "Вертолеты России". Стороны приступили к практическому воплощению проекта в конце 2019 года. На начальном этапе реализации планируется ежегодный ремонт 4-6 вертолетов с перспективой довести данную цифру до 10 машин в год через несколько лет. Предприятие на первом этапе будет ориентироваться на рынок Азербайджана, а в будущем сможет обслуживать и вертолеты российского производства, эксплуатируемые в других государствах.

И четвертый - производство зерноуборочных комбайнов NOVA-340 в рамках совместного предприятия, учрежденного компанией "Азермаш" и российским ООО "Ростсельмаш". Данное предприятие ориентировано на массовый выпуск комбайнов модели NOVA, вот уже несколько лет производимых в Ростове и успешно используемых многими аграриями Азербайджанской Республики. Масштабы производства пока еще обсуждаются, но речь может идти о сотнях машин. Поначалу они будут собираться из российских комплектов, а затем в рамках локализации доля комплектующих из Азербайджана будет постоянно повышаться.

"В завершение отмечу, что пандемия коронавируса стала причиной заметного спада в экономике Азербайджана и России. Но она также подтолкнула структуры государственного управления и национального бизнеса к поиску новых форм взаимодействия, позволяющих найти оптимальный путь выхода из нынешнего кризиса, сохранить производственный потенциал и нарастить выпуск высокотехнологичной продукции", - резюмировал Станислав Ткаченко.

Лейла Таривердиева