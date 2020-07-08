ЕИБ финансирует социально-экономические проекты в Азербайджане

Участие Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в финансировании проектов в Азербайджане сосредоточено на социальной и экономической инфраструктуре, развитии местного частного сектора и климатических проектах.

передает Day.Az со ссылкой на Trend, ЕИБ финансирует проекты в Азербайджане, а также в других странах Восточного партнерства в тесном сотрудничестве с государствами-членами и партнерами Евросюза на основе бюджетных гарантий ЕС для проектов, представляющих значительный интерес для ЕС и заинтересованных стран.

Как отметили в банке, ЕИБ поддерживает проекты, которые способствуют стабилизации и модернизации Азербайджана, а также приносят пользу как стране, так и её отношениям и связям с Европейским Союзом. Улучшая доступ к долгосрочному финансированию для малого и среднего бизнеса, ЕИБ укрепляет частный сектор и поддерживает создание рабочих мест и экономический рост.

В ЕИБ также отметили, что более мелкие проекты, в частности поддержка малых и средних предприятий, финансируются через посреднические кредиты через партнерские финансовые институты ЕИБ, в которых участвуют все крупные банки, действующие в Азербайджане.

"Каждый проект, финансируемый ЕИБ, должен соответствовать, по крайней мере, одному из приоритетов ЕИБ: климат и окружающая среда, развитие, инновации и навыки, поддержка МСБ (малый и средний бизнес) и развитие инфраструктуры. Посредническое финансовое учреждение обязано делиться с конечным бенефициаром финансовой добавленной стоимостью, доступной в виде предоставления ЕИБ средств на льготных условиях. Однако партнерское финансовое учреждение предоставляет кредиты МСБ под свою ответственность и риск. Поэтому оно само определяет условия предоставления индивидуальных займов", - сказал глава пресс-службы ЕИБ Душан Ондреичка, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, на сегодняшний день кредитный портфель ЕИБ в Азербайджане составляет 96 миллионов евро, и финансирование банка в Азербайджане связано с поддержкой проектов малых и средних предприятий. Средства ЕИБ направляются через AccessBank, ведущего поставщика финансовых услуг для малого и среднего бизнеса Азербайджана, с целью содействия развитию частного сектора, создания рабочих мест и повышению уровня жизни граждан Азербайджана.

Кроме того, отметил Ондреичка, Группа европейского инвестиционного банка, в которую, помимо ЕИБ входит также и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), подготовила всеобъемлющий пакет ответа на пандемию коронавируса за пределами ЕС, который обеспечит до 5,2 миллиарда евро в ближайшие месяцы. Это финансирование является частью ответа Группы и поддерживается гарантиями из бюджета ЕС.

"Это позволит как укрепить срочные инвестиции в здравоохранение, так и ускорить долгосрочную поддержку инвестиций частного сектора, которая отражает потребности в финансировании более чем в 100 странах мира, включая Азербайджан и другие страны Центральной Азии и Южного Кавказа". - сказал глава пресс-службы банка, отметив, что немедленная ускоренная поддержка нацелена на поддержание рабочих мест и средств к существованию в секторах, наиболее подверженных экономическому и социальному воздействию коронавируса, и будет сопровождаться дополнительным долгосрочным финансированием здравоохранения и бизнеса по мере необходимости.

Он подчеркнул, что эта инициатива быстрого реагирование адаптируется с учетом конкретных потребностей сектора и новых местных проблем, поскольку воздействие коронавируса продолжает расширяться. ЕИБ также будет оказывать техническую помощь и обмениваться отраслевым опытом для усиления воздействия новых инвестиций.

Помимо этого, ЕИБ готов ускорить выплаты в размере около миллиарда евро по существующим одобренным кредитам, чтобы помочь сектору здравоохранения в странах, не входящих в ЕС, справиться с пандемией коронавируса и обеспечить доступ деловой активности к немедленному финансированию для противодействия денежным потокам и проблемам ликвидности. Кроме того, усиленная поддержка сектора здравоохранения будет опираться на уникальный технический опыт и финансовые знания ЕИБ, полученные в результате вложения более чем 30 миллиардов евро инвестиций в больницы, здравоохранение и инновации в области здравоохранения в Европе и во всем мире за последние годы.

В Азербайджане ЕИБ также будет работать с партнерами из государственного сектора, чтобы увеличить льготное финансирование, доступное как для инвестиций в здравоохранение, так и для бизнеса, включая поддержку государственных услуг, здравоохранение, региональную торговлю и крайне уязвимые секторы, такие как туризм и гостиничный бизнес.