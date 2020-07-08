Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-мероприятия по новым механизмам льготного кредитования

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана проводит просветительские мероприятия в режиме онлайн по новым механизмам льготного кредитования предпринимательства, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В ходе мероприятий, в которых участвуют субъекты МСБ, представители банков, Агентства и Фонда развития предпринимательства, предоставляется подробная информация о новых механизмах льготного кредитования, предоставлении государственной гарантии по новым бизнес-кредитам, субсидировании части кредитных процентов, а также относительно электронной платформы www.e-edf.gov.az, созданной для тех, кто хочет воспользоваться этой программой.

Отметим, что данные мероприятия в режиме онлайн, в целях просвещения предпринимателей, будут организовываться на регулярной основе. Также предприниматели могут обращаться в офисы "Друг МСБ" в различных городах и районах страны для получения информации, консультаций и услуг по новым механизмам льготного кредитования.