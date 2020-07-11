Состоялся обмен мнениями на тему “Источники вторичной информации” с участием делегации Азербайджана

Состоялся обмен мнениями на семинаре на тему "Источники вторичной информации" в онлайн-формате с участием генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммеда Сануси Баркиндо, в котором также приняла участие азербайджанская делегация, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, на семинаре Азербайджан представляли сотрудники министерства Рауф Гурбанов, Отель Гусейнов, Акиф Эфендиев, Логман Демирли, Айтен Мамедова и сотрудники SOCAR Адиль Абушев и Эльшан Насиров.

"На семинаре состоялся обмен мнениями о методологии расчета показателей добычи сырой нефти с представителями компаний - поставщиков вторичной информации. На эту тему были заслушаны презентации таких международных организаций и агентств, как Международное энергетическое агентство (IEA), Argus, Platts, Piwa и IHS-Markit", - говорится в сообщении.