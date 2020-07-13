Азербайджан построит плавучую солнечную электростанцию

При поддержке Азиатского банка развития продолжается работа над пилотным проектом "Обмен знаниями и техническая помощь для разработки плавающих солнечных батарей" в первом полугодии 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно сообщению, проект предусматривает установку солнечных панелей на поверхности озера Беюкшор на площади 800 квадратных метров.

"Были проведены обсуждения по выявлению и оценке местных потенциальных подрядчиков и расширению возможностей использования объектов. Наряду со строительством и вводом в эксплуатацию пилотной плавучей солнечной электростанции мощностью 100 киловатт на озере Беюкшор, планируется рассчитать общий потенциал плавающих солнечных фотоэлектрических систем в стране и разработать технико-экономическое обоснование для более крупной плавучей солнечной фотоэлектрической станции", - говорится в сообщении.

ОАО "Азерэнержи" было предложено прокомментировать вопрос и предоставить технические условия о возможности подключения к сети электроснабжения близлежащего озера Беюкшор через существующие и планируемые к строительству 220/110/35-киловольтные подстанции.

Отметим, что в первой половине 2020 года в Кабинет министров Азербайджанской Республики был внесен законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", подготовленный в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики". В то же время были подготовлены проекты ряда других нормативных правовых актов.